بالصور.. «أمن الطرق» يطلق حملة «أمنكم وسلامتكم هدفنا» بعسير

في إطار جهود القوات الخاصة لأمن الطرق المستمرة في رفع مستوى السلامة المرورية ونشر الوعي بالنظام العام لمرتادي الطرق الخارجية، دشن مدير الأمن العام الفريق أول ركن، خالد بن قرار الحربي، الحملة الإعلامية الثانية من قبل القوات الخاصة لأمن الطرق في كافة المناطق تحت مسمى «أمنكم وسلامتكم هدفنا».

وتحت إشراف مباشر من قائد القوات الخاصة لأمن الطرق، دشنت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة عسير وبكافة الطرق التابعة لها بالمنطقة، أمس الأحد، الحملة؛ حيث تم من خلالها توزيع البروشورات والهدايا على مرتادي الطرق الخارجية التابعة لأمن طرق عسير.

ويهدف منسوبو أمن الطرق، خلال الحملة، إلى رفع مستوى السلامة المرورية والأمنية ونشر الوعي بالنظام العام والسلامة لمرتادي الطرق الخارجية، كما تهدف إلى تعزيز العلاقة بين رجل أمن الطرق ومرتادي الطرق من أفراد ومؤسسات وخلق جانب تعاوني بما يخدم السلامة الأمنية والمرورية على الطرق الخارجية.