كشافة تعليم وادي الدواسر تُسخّر الإذاعة المدرسية للتوعية بالشأن البيئي

عمدت إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر، إلى تسخير الإذاعة المدرسية الصباحية طوال هذا الأسبوع للوحدات الكشفية بالمدارس؛ للتوعية بأهمية البيئة وحمايتها وإنمائها والمحافظة عليها، وذلك ضمن البرامج التثقيفية التي تُنفذها كشافة الإدارة لتفعيل المرحلة الثانية عشرة من المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها، الذي تُنظمه جمعية الكشافة العربية السعودية تحت شعار «بيئتي مسؤوليتي».

وأوضح رئيس قسم النشاط الطلابي بالإدارة شارع بن محمد آل وديان، أن البرنامج يُنفذ بالمدارس التي بها وحدات كشفية بمختلف المراحل، ويتضمن العديد من الفقرات التي تشتمل على ما جاء في حماية البيئة في ضوء القرآن والسنة، والكلمات والأناشيد التوعوية والمسابقات الآنية، كما يتضمن تسليط الضوء على ما جاء في رؤية المملكة 2030، التي وضعت البيئة والتنمية المستدامة أحد أهدفها الرئيسية، مبينًا أن الحفاظ على البيئة والمقدرات الطبيعية واجب ومسؤولية الجميع تجاه الأجيال القادمة.

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