مستشفيات السعودية تُقدم الخدمات الطبية لجرحى من الجوف اليمنية

استقبلت مستشفيات المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، جرحى من الجوف اليمنية؛ حيث يتم تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية اللازمة لهم.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف نفذت عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط طائرة التورنيدو، مشيرًا لاحتمالية وقوع أضرار جانبية في صفوف المدنيين، وأنه ستتم إحالة الوثائق المتعلقة بالحادث إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث.

وأعلنت قيادة التحالف في وقت سابق سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية من نوع (تورنيدو) بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة الجوف اليمنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي إن «القيادة المشتركة للتحالف تُحمّل الميليشيا الحوثية الإرهابية مسؤولية حياة وسلامة الطاقم الجوي لطائرة (التورنيدو) بموجب القانون الدولي الإنساني».

وأوضح أن الطاقم الجوي المكوّن من ضابطين، قام باستخدام كراسي النجاة للخروج من الطائرة قبل سقوطها، في الوقت الذي قامت فيه عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاق الأسلحة والأعيرة النارية باتجاه الطاقم الجوي، ما يعد انتهاكًا لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وعليه فإن حياة وسلامة الطاقم الجوي هي مسؤولية الميليشيا الحوثية الإرهابية.

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