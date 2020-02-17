الهلال الأحمر يؤكد عدم وجود إصابات في حريق العليا بالرياض

أكَّد الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، عدم تسجيل أي حالات إصابة في الحريق، الذي نشب في مبنى بحي العليا.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالرياض ياسر الجلاجل، إنه لم يتم تسجيل أي حالة طارئة سواء مرضية أو إصابة، في الحريق الذي نشب في أحد المباني الواقعة على طريق الملك فهد بحي العليا.

وأضاف الجلاجل، أن الهلال الأحمر قام بإرسال فرقتي إسعاف، عقب نشوب الحريق للتمركز قريبًا من موقع الحادث؛ لتكونا على أهب الاستعداد لأي حالة طارئة.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن فرقتي الإسعاف بقيتا حتى انتهاء إطفاء الحريق، وعادتا مرة أخرى للمراكز الإسعافية التابعة لها.

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وكان الدفاع المدني، قد أوضح- عبر حسابه على تويتر- أن «مدني الرياض»، أخمد حريقًا اندلع في أجزاء من واجهة مبنى إداري متعدد الأدوار على طريق الملك فهد؛ دون أي إصابات.

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