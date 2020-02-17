سيارة «رولز رويس» بقيمة 2 مليون ريال هدية للسنابي عزوز ثامر

قدم رجل أعمال، مكافأة ضخمة لأحد مشاهير السناب شات، عزوز ثامر، عبارة عن سيارة من فئة «رولز رويس» موديل 2020، وتبلغ قيمتها حوالي 2 مليون ريال سعودي.

وتعود مناسبة الهدية إلى توثيق حساب عزوز ثامر على السناب شات، والتي تم تداولها تحت هاشتاق (#عزوزثامرمبروك_التوثيق) في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على نطاق واسع مساء أمس الأحد.