الحصيني: انخفاض درجات الحرارة على 4 مناطق

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، انخفاضًا في درجات الحرارة؛ بدءًا من اليوم الإثنين، على بعض مناطق المملكة، وثباتها على مناطق أخرى.

وقال الحصيني- عبر حسابه على تويتر- إنه متوقع انخفاض في درجات الحرارة على مناطق: الحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل.

وتوقَّع الحصيني، أن تكون الحرارة مثل أمس الأحد؛ بسب انكسار الرياح الباردة قبل وصولها إليها، وذلك في مناطق: القصيم والرياض والشرقية والمدينة المنورة ومكة المكرمة، كما تظهر بعض الغيوم العالية والمتوسطة.

وأشار الباحث في الطقس، إلى أنه متوقع هطول أمطار على شمال الشرقية ووسط وشمال وغرب المملكة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الإثنين، تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: الحدود الشمالية، القصيم، حائل، المدينة المنورة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، وكذلك على منطقة مكة المكرمة وشمل الأجزاء الساحلية منها.

بينما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة.

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