السعودية اليوم / سمو أمير نجران يرعى انطلاق مهرجان شرورة الشتوي



نجران 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

رعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، مساء أمس، حفل انطلاق مهرجان شرورة الشتوي الثاني، وذلك بقاعة الأمير مشعل بن سعود للاحتفالات بالمحافظة.

وشهد الحفل قصيدة شعرية، وعرضًا للفنون الشعبية، وفيلمًا وثائقيًّا بعنوان "شرورة.. عروس الربع الخالي"، يستعرض مراحل التنمية في المحافظة.

وثمّن مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة بالمنطقة، صالح بن محمد آل مريح، في كلمته بالحفل، دعم واهتمام سمو أمير المنطقة، وسمو نائبه بقطاع السياحة بالمنطقة والمحافظات، لإبراز ما تمتع به من مقومات طبيعية وسياحية وتاريخية وثقافية والعمل على تنشيط الحراك السياحي والثقافي والاقتصادي بالمنطقة بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، مبيناً أن فعاليات المهرجان تتضمن العديد من الفعاليات الصحراوية والمسابقات

// انتهى //

10:53ت م

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نجران 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسرعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، مساء أمس، حفل انطلاق مهرجان شرورة الشتوي الثاني، وذلك بقاعة الأمير مشعل بن سعود للاحتفالات بالمحافظة.وشهد الحفل قصيدة شعرية، وعرضًا للفنون الشعبية، وفيلمًا وثائقيًّا بعنوان "شرورة.. عروس الربع الخالي"، يستعرض مراحل التنمية في المحافظة.وثمّن مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة بالمنطقة، صالح بن محمد آل مريح، في كلمته بالحفل، دعم واهتمام سمو أمير المنطقة، وسمو نائبه بقطاع السياحة بالمنطقة والمحافظات، لإبراز ما تمتع به من مقومات طبيعية وسياحية وتاريخية وثقافية والعمل على تنشيط الحراك السياحي والثقافي والاقتصادي بالمنطقة بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، مبيناً أن فعاليات المهرجان تتضمن العديد من الفعاليات الصحراوية والمسابقات الرياضية والثقافية التي تلامس احتياجات المجتمع.// انتهى //10:53ت م0047

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