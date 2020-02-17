

تبوك 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

شارك فريق "رحالة تبوك" للدراجات النارية أمس في حملة "أمنكم وسلامتكم هدفنا" التي نفذتها القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة تبوك، في إطار جهودها المستمرة لرفع مستوى السلامة المرورية ونشر الوعي بالنظام العام والسلامة العامة لمرتادي الطرق الخارجية للمنطقة.

وأوضح قائد الفريق خالد بن غالي العنزي أن المشاركة في هذه المناسبة تأتي من منطلق وطني بهدف تعزيز ونشر ثقافة الالتزام بالقوانين والسلامة المرورية، مشيرًا إلى أن فريق "رحالة تبوك" تم تأسيسه من قبل شباب سعوديين في عام 2012 وتم اعتماده من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في عام 2014 م بهدف نشر ثقافة الدراجات النارية في المملكة وقيادة مسيرتها لمواكبة طموح الفريق للرقي محلياً وخليجياً .

وبين أن الفريق وقوامه 20 دراجاً شاركوا في العديد من الفعاليات المجتمعية بمنطقة تبوك سواء الوطنية أوالرياضية أوالسياحية.

// انتهى //

10:34ت م

0041





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فريق رحالة تبوك للدرجات النارية يشارك أمن الطرق بالمنطقة حملتهم التوعوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.