السعودية اليوم / جامعة أم القرى تدشن أعمال نادي الأمن السيبراني



مكة المكرمة 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

دشن معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبد الله بافيل بمكتبه اليوم نادي الأمن السيبراني الطلابي بالجامعة وفروعها تفعيلا لمبادرة السايبرهب التابعة لوزارة التعليم واتحاد الأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، بحضور عميد كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات الدكتور ماجد القثامي ووكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة الدكتور ياسر الحازمي وضابط الاتصال لمبادرة السايبرهب الدكتور سلطان المطيري ورئيس النادي الطالب صالح الزهراني ومن فرع الجموم والليث عبد الله الحربي وحمود الهلماني.

وقدم الدكتور المطيري شرحاً عن رؤية النادي تعزيزاً للوعي بالأمن السيبراني ومخاطر الإنترنت بين طلاب وطالبات الجامعة وفروعها، للعمل في بناء قدرات وطنية في مجال الأمن السيبراني عبر التدريب والتأهيل ضمن المعايير الدولية، إضافة إلى الإسهام في مبادرة وزارة التعليم والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز في نشر الوعي بين الطلاب والطالبات بجامعة أم القرى.

وأضاف أن من أهداف النادي دعم الطلاب والطالبات للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية، وذلك من خلال تدريبهم وتأهيلهم على تلك المسابقات من خلال عمل مسابقات داخل الجامعة لرفع مستوى جاهزيتهم واستثمار أوقاتهم بعمل المشاريع التي تفيد في سوق العمل، وتعزيز روح العمل التطوعي بين الأعضاء والعضوات.

من جانبه بيَن عميد كلية الحاسب الآلي الدكتور ماجد القثامي أن تدشين هذا النادي يأتي انطلاقا لتعزيز دور الجامعة والكلية في تفعيل هذه المبادرات المجتمعية المهمة التي تسهم في رفع مستوى الوعي بأهمية استخدامات التقنية ونظم المعلومات.

يذكر أن مبادرة السايبرهب أطلقتها وزارة التعليم بالشراكة مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، لدعم وتطوير الأندية الطلابية المهتمة بالأمن السيبراني في الجامعات.

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10:28ت م

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