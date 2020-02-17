السعودية اليوم / جمعية الأطفال ذوي الإعاقة تنظم ملتقى التخاطب بمكة المكرمة



مكة المكرمة 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

تنظم جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بمكة المكرمة الخميس المقبل, ملتقى التخاطب, وورشة عمل في اضطرابات النطق والسمع, وذلك بمقر الجمعية بالعوالي.

ويناقش الملتقى عدة محاور, منها التأهيل اللغوي للأطفال ذوي الإعاقة، والتأتأة، والديسارثريا, إضافة إلى تقديم نبذة عامة عن قسم النطق والتخاطب.

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10:15ت م

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