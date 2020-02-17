السعودية اليوم / درس علمي بتعاوني الملحاء غداً



صبيا 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف بمحافظة صبيا غداً، درساً علمياً بعنوان " شرح كتاب صحيح البخاري"، وذلك بجامع الجفالي بقرية قائم الدش.

ويأتي الدرس الذي يقام بعد صلاة المغرب، ضمن البرامج والفعاليات التي ينظمها المكتب خلال العام الحالي.

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09:53ت م

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