السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية جامبيا بذكرى استقلال بلاده



الرياض 23 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 17 فبراير 2020م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية جامبيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

09:49ت م

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الرياض 23 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 17 فبراير 2020م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية جامبيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية جامبيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //09:49ت م0020

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