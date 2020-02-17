السعودية اليوم / جامعة نجران تنظم محاضرة توعوية عن "أمن المعلومات والوثائق الإلكترونية"



نجران 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

نظمت لجنة التعلم الإلكتروني بكلية التربية بجامعة نجران أمس، محاضرة توعوية بعنوان "إستراتيجيات أمن الوثائق والمعلومات الإلكترونية"، وذلك بمقر الكلية.

وتناولت المحاضرة التي قدمها الدكتور عبد الإله الفقي، طرق تحقيق وأهداف أمن المعلومات الإلكترونية، وتأمين وحفظ الوثائق الإلكترونية، ووسائل الحماية من الهجمات، وكذلك وسائل حماية الحاسب الآلي من الفيروسات، وطرق حماية البريد الإلكتروني، وخطوات حماية تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي من الاختراقات.

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