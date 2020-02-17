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فيديو وصور.. إنجاز 65% بمشروع جسر طريق الملك خالد بأحد رفيدة
متابعات الخليج 365 – فهد القحطاني – أحدر فيدة
يعد مشروع جسر طريق الملك خالد الرابط بين خميس مشيط وسراة عبيدة تقاطع طريق الصوامع والذي بدأ منذ سنة وثلاثة أشهر من أهم المشاريع الكبرى التي نفذتها بلدية محافظة أحد رفيدة بالمنطقة.
وتم حتى الآن، إنجاز 65% من العمل في هذا المشروع الذي تقرر أن يتم إنجازه في قرابة 720 يوماً بقيمة تعاقدية 93.965.961 ريالاً سعودياً حسب العقد المبرم مع المقاول المنفذ للمشروع شركة صينوبك إنترناشيونال بتروليوم سيرفس كوربوريشن.
ويعكس هذا الجسر واجهة حضارية للمحافظة لوجوده على أهم الطرق الدولية والحيوية بالمنطقة.
ومن مميزات هذا الجسر المهم الذي يبلغ طوله 1300 متر أنه يعمل على تيسير وتنظيم الحركة المرورية لسالكي الطريق الدولي ويخدم الكثير من الجوانب الاستثمارية والسياحية والأمنية في المدينة كما يحتوي الجسر على عدد 2 ميادين حضارية وجمالية تساعد أيضاً على تيسير وتسهيل مداخل ومخارج الحركة المرورية والدوران تحت الجسر لمستخدمي وسالكي طريق الصوامع ومستخدمي طريق الخدمة من الجهتين.
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