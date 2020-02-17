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خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية جامبيا بذكرى استقلال بلاده

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خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية جامبيا بذكرى استقلال بلاده
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- بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس أداما بارو، رئيس جمهورية جامبيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

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وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية جامبيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس أداما بارو رئيس جمهورية جامبيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية جامبيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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