(75 عاما) للعلاقات الثنائية الأمريكية السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

استضافت القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية بجدة الحفل الـ75 لذكرى اللقاء التاريخي بين الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت والملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، والذي كان على متن البارجة الأمريكية يو إس إس كوينسي. نظم اللقاء بالتعاون مع القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية (NAVCENT).

كما احتفلت القنصلية العامة الأمريكية بجدة بذكرى اليوم الوطني الأمريكي لعام 2020، وذلك على الرصيف البحري في ميناء جدة، مع ضيوف سعوديين ودوليين.

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رحب السفير الأمريكي جون أبي زيد والقنصل العام راين كليها بالضيوف الكرام من جدة وغرب السعودية، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون السعوديون ورجال الأعمال والصحفيون وأعضاء الجالية الأمريكية وأعضاء السلك الدبلوماسي بجدة، وأتيحت الفرصة للضيوف للقيام بجولة في البارجة الأمريكية.

وقال السفير أبي زيد، متحدثا في الحفل، "قبل (75 عاما) تقريبا التقى قائدان عظيمان على متن البارجة الأمريكية يو إس إس كوينسي، حيث التقى الرئيس فرانكلين روزفلت والملك عبدالعزيز لرسم مستقبل علاقاتنا الثنائية".

وقد كان هذا اللقاء التاريخي في 14 فبراير 1945 بمثابة حجرالأساس للشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الولايات المتحدة والسعودية، و ذلك عندما التقى الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت والملك عبدالعزيز آل سعود على متن البارجة الأمريكية يو إس إس كوينسي في بحيرة المرة الكبرى في جمهورية مصر العربية، ومنذ ذلك الحين وقفت الولايات المتحدة والسعودية جنبا إلى جنب لمواجهة التهديدات المشتركة للبلدين، وعملت على تنمية فرص الازدهار والنمو الاقتصادي في كلا البلدين اللذين قاما ببناء جسور التواصل والصداقة، وذلك من خلال المساعي المشتركة، وتوفير برامج تبادل لا تحصى.