، مع تصاعد وفياته .. هل للحرارة علاقة في انتشار "كورونا"؟ باحثة صينية تجيب ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
في الوقت الذي يواصل فيه فيروس "كورونا" المستجد حصد الأرواح حول العالم، كشفت باحثة صينية عن علاقة المرض بدرجات الحرارة، وتأثير الأحوال الجوية على انتشار الفيروس.
ونقلت صحيفة "تشاينا توداي" الصينية عن الباحثة في الجمعية الطبية الصينية تانغ تشين؛ قولها إن فيروس "كورونا" يفقد نشاطه بشكل أكبر مع ارتفاع درجات الحرارة.
وأضافت "تشين"؛ قائلة: "يفقد الفيروس قوته كلما ارتفعت الحرارة، وتمثل درجة الحرارة 56 مئوية أفضل الدرجات التي يتراجع فيها نشاط كورونا بقوة وبسرعة".
وقد يعطي ذلك مؤشرات بأن انتشار المرض الذي يسبّبه الفيروس سيقل كلما اقتربت الأشهر الأكثر حرارة في العام.
ووفق "سكاي نيوز"، تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن "كورونا" في الصين 1700 ضحية، الإثنين، بعد وفاة 105 أشخاص في مقاطعة هوبي، حيث ظهر الفيروس لأول مرة، لتصل إلى 1770 حالة وفاة.
وأفادت اللجنة الصحية الوطنية في المقاطعة في تقريرها اليومي بتسجيل 2048 إصابة جديدة؛ ما يضع حداً لانخفاض سجل على مدى الأيام الثلاثة الماضية في عدد الإصابات الجديدة، وبلغ عدد الإصابات 70548 على الأقل في سائر أنحاء الصين، معظمها في هوبي.فيروس كورونا الجديد الصين
مع تصاعد وفياته .. هل للحرارة علاقة في انتشار "كورونا"؟ باحثة صينية تجيبصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-17
في الوقت الذي يواصل فيه فيروس "كورونا" المستجد حصد الأرواح حول العالم، كشفت باحثة صينية عن علاقة المرض بدرجات الحرارة، وتأثير الأحوال الجوية على انتشار الفيروس.
ونقلت صحيفة "تشاينا توداي" الصينية عن الباحثة في الجمعية الطبية الصينية تانغ تشين؛ قولها إن فيروس "كورونا" يفقد نشاطه بشكل أكبر مع ارتفاع درجات الحرارة.
وأضافت "تشين"؛ قائلة: "يفقد الفيروس قوته كلما ارتفعت الحرارة، وتمثل درجة الحرارة 56 مئوية أفضل الدرجات التي يتراجع فيها نشاط كورونا بقوة وبسرعة".
وقد يعطي ذلك مؤشرات بأن انتشار المرض الذي يسبّبه الفيروس سيقل كلما اقتربت الأشهر الأكثر حرارة في العام.
ووفق "سكاي نيوز"، تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن "كورونا" في الصين 1700 ضحية، الإثنين، بعد وفاة 105 أشخاص في مقاطعة هوبي، حيث ظهر الفيروس لأول مرة، لتصل إلى 1770 حالة وفاة.
وأفادت اللجنة الصحية الوطنية في المقاطعة في تقريرها اليومي بتسجيل 2048 إصابة جديدة؛ ما يضع حداً لانخفاض سجل على مدى الأيام الثلاثة الماضية في عدد الإصابات الجديدة، وبلغ عدد الإصابات 70548 على الأقل في سائر أنحاء الصين، معظمها في هوبي.
17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
09:46 AM
1770 ضحية وأكثر من 75 ألف إصابة في موطنه الأصلي والتحديثات مستمرة
في الوقت الذي يواصل فيه فيروس "كورونا" المستجد حصد الأرواح حول العالم، كشفت باحثة صينية عن علاقة المرض بدرجات الحرارة، وتأثير الأحوال الجوية على انتشار الفيروس.
ونقلت صحيفة "تشاينا توداي" الصينية عن الباحثة في الجمعية الطبية الصينية تانغ تشين؛ قولها إن فيروس "كورونا" يفقد نشاطه بشكل أكبر مع ارتفاع درجات الحرارة.
وأضافت "تشين"؛ قائلة: "يفقد الفيروس قوته كلما ارتفعت الحرارة، وتمثل درجة الحرارة 56 مئوية أفضل الدرجات التي يتراجع فيها نشاط كورونا بقوة وبسرعة".
وقد يعطي ذلك مؤشرات بأن انتشار المرض الذي يسبّبه الفيروس سيقل كلما اقتربت الأشهر الأكثر حرارة في العام.
ووفق "سكاي نيوز"، تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن "كورونا" في الصين 1700 ضحية، الإثنين، بعد وفاة 105 أشخاص في مقاطعة هوبي، حيث ظهر الفيروس لأول مرة، لتصل إلى 1770 حالة وفاة.
وأفادت اللجنة الصحية الوطنية في المقاطعة في تقريرها اليومي بتسجيل 2048 إصابة جديدة؛ ما يضع حداً لانخفاض سجل على مدى الأيام الثلاثة الماضية في عدد الإصابات الجديدة، وبلغ عدد الإصابات 70548 على الأقل في سائر أنحاء الصين، معظمها في هوبي.
، مع تصاعد وفياته .. هل للحرارة علاقة في انتشار "كورونا"؟ باحثة صينية تجيب ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر مع تصاعد وفياته .. هل للحرارة علاقة في انتشار "كورونا"؟ باحثة صينية تجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.