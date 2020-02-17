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تشهد جلسات المؤتمر الوطني السابع للجودة، مشاركة أكثر من 41 متحدثاً من المتخصصين والخبراء في مجال الجودة والتميز من داخل المملكة وخارجها، التي ستقام خلال الفترة من 1 إلى 3 رجب 1441هــ، الموافق 25 إلى 27 فبراير 2020م، بفندق الريتز كارلتون- جدة.
ويناقش المؤتمر، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، برعاية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ محاورَ من أبرزها الجودة ورؤية 2030، والإستراتيجية الوطنية للجودة، وعلاقة الجودة بالتنمية المستدامة، إلى جانب استعراض البنية التحتية الوطنية للجودة، والقدرات والكفاءات الوطنية في الجودة، وكذلك محور جودة خِدْمات الحج والعمرة، وبرامج وجوائز الجودة الوطنية، والجودة وأثرها في المؤشرات التنافسية العالمية.المؤتمر الوطني السابع للجودة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ماجد بن عبدالله القصبي
17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441 09:51 AM
يستمر 3 أيام برعاية الوزير "القصبي" وتتعدّد محاوره وبينها التنمية المستدامة والتنافسية
تشهد جلسات المؤتمر الوطني السابع للجودة، مشاركة أكثر من 41 متحدثاً من المتخصصين والخبراء في مجال الجودة والتميز من داخل المملكة وخارجها، التي ستقام خلال الفترة من 1 إلى 3 رجب 1441هــ، الموافق 25 إلى 27 فبراير 2020م، بفندق الريتز كارلتون- جدة.
ويناقش المؤتمر، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، برعاية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ محاورَ من أبرزها الجودة ورؤية 2030، والإستراتيجية الوطنية للجودة، وعلاقة الجودة بالتنمية المستدامة، إلى جانب استعراض البنية التحتية الوطنية للجودة، والقدرات والكفاءات الوطنية في الجودة، وكذلك محور جودة خِدْمات الحج والعمرة، وبرامج وجوائز الجودة الوطنية، والجودة وأثرها في المؤشرات التنافسية العالمية.
، جودة خدمات الحج ضمن محاور مؤتمر وطني بجدة بمشاركة 41 خبيراً محلياً ودولياً ،
المصدر : الخليج 365
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