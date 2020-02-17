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السعودية تؤكد سلامة طلابها العائدين من ووهان

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 17 فبراير 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، عن سلامة الطلاب السعوديين الـ10 القادمين من مدينة ووهان الصينية، وخلوهم من فيروس "كورنا" الجديد، حيث جاءت العينة الثانية التي أخذت منهم سليمة. 

 

وغادر الطلاب الحجر الصحي بعد الاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، وإنهاء كافة الإجراءات الطبية المطلوبة.

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تجدر الإشارة إلى أن الطلاب الـ10 كانوا قد وصلوا إلى السعودية قبل أسبوعين، بعد صدور توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة الأمير بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، بإجلائهم من الصين.

 

وجددت الوزارة تأكيدها أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابة بفيروس "كورونا" الجديد في السعودية.

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