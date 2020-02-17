السعودية | الإحصاء تعلن عن وظائف مؤقتة مرتبطة بتعداد السعودية 2020

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الإحصاء تعلن عن وظائف مؤقتة مرتبطة بتعداد السعودية 2020 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 5 دقائق - 9:00 صباحًا, 17 فبراير 2020 م المناطق_الرياض أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن توفر وظائف مراقب جودة البيانات – مشروع التعداد “وظيفة مؤقتة” للرجال ، وفق التفاصيل التالية :

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