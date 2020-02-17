لأول مرة.. منهج الادخار يطبق بالجامعات والمدارس لخدمة رؤية 2030

2020-02-17

متابعات الخليج 365 – الرياض

أطلق المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع بنك البلاد ضمن مبادراته لتطوير المسؤولية الاجتماعية أول مبادرة من نوعها في هذا المجال، حيث تم إطلاق مبادرة (منهج الادخار) كمادة دراسية لاصفية تدرس في عدد من الجامعات والمدارس لمدة فصل دراسي كامل.

وتهدف المبادرة إلى تحقيق أحد أهداف رؤية ٢٠٣٠ وهو السعي لرفع نسبة ثقافة الادخار من ٦ ٪ إلى ١٠ ٪، وبناءً على هذه المبادرة النوعية تم تجهيز منهج لاصفي في الوعي المالي وثقافة الادخار تحت إشراف عدد من الخبراء في المجال الأكاديمي، كل مرحلة على حده، مع منهج مصاحب تدريبي وتطبيقي من خلال مدربين معتمدين ومؤهلين في مجال الادخار، وذلك ضمن الحصص الأسبوعية اللاصفية لعدد من المدارس والجامعات، حيث تم تطبيقه في كل من جامعة الإمام محمد بن سعود، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة الملك سعود وجامعة اليمامة، بالإضافة إلى مدارس المنارات، ومدارس المملكة، ومدارس المنهل ، بواقع حصة أسبوعية لكل جهة شريكة على مدار الفصل ألدارسي القادم ٢٠٢٠ بعدها يتم تقييم الطلاب من خلال اختبار في نهاية الفصل، ويكرم الفائزون بالمراكز الأولى بوسام التميز وجوائز نقدية للمراكز العشر الأولى، في كل مرحلة تعليمية، بالإضافة إلى تأهيل عدد من المميزين ليكونوا مدربين في مجال الادخار من خلال ورش عمل بعد نهاية البرنامج.

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ويعتبر هذا البرنامج الأول من نوعه، ولم يسبق أن تم اعتماد منهج لاصفي يدرس بشكل أسبوعي في القطاعات التعليمية من خلال تفعيل الشراكات، خاصة أنه تم تنفيذه لخدمة أحد أهداف رؤية ٢٠٣٠ بشكل ممنهج لزيادة فعاليته وتأثيره ورغبة في تمكين الطلاب والطالبات وتزويدهم بمهارات تسهم في تحسين ممارساتهم المالية والاقتصادية من خلال المنشآت التعليمة التي يتعدى دورها منح الشهادات الأكاديمية إلى التمكين والتأهيل والتدريب .

وجاءت شراكة بنك البلاد – كعادته – في إطار تميزه في تفعيل مبادراته للمسؤولية الاجتماعية خاصة ما يخدم أهداف الرؤية وتحديداً جانب تمكين الشباب والفتيات وتعزيز قدراتهم، حيث تبنى هذه المبادرة ودعمها ليتم تطبيقها على أرض الواقع، وسخر كافة إمكانياته للعمل على إنجاحها.

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