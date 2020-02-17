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شكرا لقرائتكم فيديو.. تعرف على مزايا وتعليمات جواز السفر السعودي عبر أبشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. تعرف على مزايا وتعليمات جواز السفر السعودي عبر أبشر
متابعات الخليج 365 – الرياض
جددت المديرية العامة للجوازات، التأكيد على أن خدمات الجوازات أصبحت أسهل وأسرع، وعلى مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، من خلال منصة أبشر التي تمكّنك من إنهاء معاملاتك دون عناء.
وأوضحت الجوازات، عبر مقطع فيديو توعوي نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أهم مزايا وتعليمات الجواز السعودي عبر منصة أبشر على النحو التالي:
– من خلال منصة أبشر يمكنك إصدار أو تجديد جواز السفر بكل سهولة.
– يمكن تفويض أي شخص إلكترونيًا للقيام بهذه المعاملة عنك إذا لم تكن باستطاعتك القيام بها.
– صلاحية جواز السفر السعودي 5 سنوات ويمكن زيادتها لـ10 سنوات إذا كان العمر 21 سنة أو أكثر.
– يجب استلام جواز السفر خلال فترة لا تزيد عن 90 يومًا حتى لا يتم إلغاؤه.
– جواز السفر وثيقة خاصة بك وأي إهمال يؤدي إلى استفادة أي شخص آخر منه يعرضك للمساءلة القانونية.
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