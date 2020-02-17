بالخطوات.. حساب المواطن يوضح حل مشكلة تحت إجراء الصرف

2020-02-17

متابعات الخليج 365 – الرياض

أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365 بالخطوات حل مشكلة تحت إجراء الصرف رداً على شكاوى البعض من عدم وصول الدعم.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين على شكوى مستفيد قال فيها: “السلام عليكم حبيت أستفسر نزل حساب متابعات الخليج 365 في وقت سابق، وأنا ما نزل لي شيء، ومكتوب عندي “تحت إجراء الصرف كيف”؟”.

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وعلق البرنامج بقوله “عليكم السلام، تم إيداع مبالغ الدعم لدفعة شهر فبراير، الرجاء مراجعة البنك والتأكد انه لم يتم الإيداع، ويلزمك توفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي بعد خمسة أيام من تاريخ صرف الدفعة من أيقونة ” الدفعات المالية” دفعة لم تستلم وإرفاق كشف الحساب”.

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365، قد أعلن الاثنين الماضي، إيداع 2.6 مليار ريال كمخصص دعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ 27 “دفعة فبراير” البالغ عددهم حوالي 12.6 مليون مستفيد رئيسي وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج منذ انطلاقته أكثر من 66 مليار ريال، منها 441 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة و12 مليون ريال تعويضات عن الدفعة السابقة.

وكشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني أن العدد الإجمالي لأرباب الأسر بلغ 2.3 مليون مستفيد منهم 1.06 مليون ربّ أسرة تحصل على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 961 ريالًا للأسرة الواحدة، فيما تحصل 1.04 مليون ربّ أسرة على الاستحقاق الجزئي بمتوسط دعم 902 ريال لكل أسرة، وأن حوالي 193 ألف ربّ أسرة حصلوا على الاستحقاق الأدنى والبالغ قيمته 300 ريال، فيما بلغ إجمالي المستقلين المستفيدين من دفعة فبراير 1.5 مليون مستقل تحصل أكثر من 1.2 مليون مستفيد على الاستحقاق الكامل.

وبيّن القحطاني أن معدل التغيير لعدد المستفيدين للدورة الحالية عن الدورة السابقة الدفعة الحالية بلغ ما نسبته -1.1% ليصبح إجمالي عدد المستحقين الرئيسين في هذه الدفعة 3.8 مليون مستفيد رئيسي، شكلّ أرباب الأسر ما نسبته 60% بينما بلغت نسبة المستقلين 40%، وجاء نسبة الذكور 74% والإناث 26% من إجمالي المستحقين.

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