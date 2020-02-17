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ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 1.765 حالة وفاة، بعد وفاة 100 شخص في مقاطعة هوباي الأكثر تضررًا من هذا الوباء، وحيث ظهر الفيروس لأول مرة.
وأفادت اللجنة الصحية الوطنية في المقاطعة، في تقريرها اليومي، بتسجيل 1.933 إصابة جديدة الاثنين؛ مما يضع حدًّا لانخفاضٍ سُجّل على مدى الأيام الثلاثة الماضية في عدد الإصابات الجديدة.الصين فيروس كورونا الجديد
الصين.. ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 1.765 حالة وفاةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-17
ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 1.765 حالة وفاة، بعد وفاة 100 شخص في مقاطعة هوباي الأكثر تضررًا من هذا الوباء، وحيث ظهر الفيروس لأول مرة.
وأفادت اللجنة الصحية الوطنية في المقاطعة، في تقريرها اليومي، بتسجيل 1.933 إصابة جديدة الاثنين؛ مما يضع حدًّا لانخفاضٍ سُجّل على مدى الأيام الثلاثة الماضية في عدد الإصابات الجديدة.
17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
08:21 AM
بعد وفاة 100 شخص في مقاطعة هوباي
ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 1.765 حالة وفاة، بعد وفاة 100 شخص في مقاطعة هوباي الأكثر تضررًا من هذا الوباء، وحيث ظهر الفيروس لأول مرة.
وأفادت اللجنة الصحية الوطنية في المقاطعة، في تقريرها اليومي، بتسجيل 1.933 إصابة جديدة الاثنين؛ مما يضع حدًّا لانخفاضٍ سُجّل على مدى الأيام الثلاثة الماضية في عدد الإصابات الجديدة.
، الصين.. ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 1.765 حالة وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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