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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة -بمشيئة الله تعالى- على منطقة المدينة المنوّرة، تصحب برياح سطحية نشطة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظتَي الحناكية ووادي الفرع.
وبيّنت الهيئة؛ أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً.الأرصاد حالة الطقس أمطار المدينة المنورة
17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441 08:45 AM
تصحب برياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة -بمشيئة الله تعالى- على منطقة المدينة المنوّرة، تصحب برياح سطحية نشطة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظتَي الحناكية ووادي الفرع.
وبيّنت الهيئة؛ أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً.
، "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على المدينة المنوّرة ،
المصدر : الخليج 365
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