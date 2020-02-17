، "جوجل" تعلن عن 5 ألعاب جديدة لمنصة Stadia ،

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أعلنت شركة جوجل، أن خمس ألعاب جديدة محددة ستصل إلى خدمة الألعاب السحابية Stadia في الأشهر المقبلة، ومن بين الألعاب الخمسة هناك ثلاث "موجودة لأول مرة على المنصة التابعة لجوجل قبل أي منصة أخرى"، وهي ألعاب: "Lost Words: Beyond the Page"، ولعبة "Stacks on Stacks) on Stacks)"، ولعبة "Spitlings".
وبحسب موقع TOI الهندي؛ فإن اللعبتين الأخريين هما Serious Sam Collection، ولعبة Panzer Dragoon: Remake.
وبالإضافة إلى الألعاب الجديدة، قامت جوجل أيضًا بالإعلان هذا الأسبوع عن أنها بدأت في طرح دعم 4K بهدوء لمتصفح كروم، كما كشفت الشركة في وقت سابق أنها ستضيف أكثر من 120 لعبة إلى خدمة الألعاب القائمة على الاشتراك "ستاديا" هذا العام.
مع وجود أكثر من 10 ألعاب في النصف الأول من هذا العام وحده، والتي ستكون متاحة فقط على الملاعب عند إطلاقها، كما أصدرت الشركة مؤخرًا أحدث مجموعة من الألعاب التي وعدت بها لعام 2019، بما في ذلك Borderlands 3 وDragon Ball Xenoverse 2؛ في حين أن Ghost Recon Breakpoint ستصل قريبًا.
ووفق ما نقلته "اليوم السابع" المصرية؛ فعلى جانب آخر كشفت شركة جوجل أن نظام حماية البرامج الضارة الخاص بها Play protect، نجح في حظر أكثر من 1.9 مليار عملية تثبيت لتطبيقات ضارة في عام 2019، وزاد العدد عن العام الماضي، وهذا يعني أن جوجل Play Protect أصبح أفضل في اكتشاف البرامج الضارة وإيقافها، ففي العام الماضي أصدرت جوجل سياسة جديدة لمنع التطبيقات من الوصول غير الضروري إلى البيانات الحساسة للرسائل القصيرة وسجل المكالمات.جوجل
"جوجل" تعلن عن 5 ألعاب جديدة لمنصة Stadiaصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-17
أعلنت شركة جوجل، أن خمس ألعاب جديدة محددة ستصل إلى خدمة الألعاب السحابية Stadia في الأشهر المقبلة، ومن بين الألعاب الخمسة هناك ثلاث "موجودة لأول مرة على المنصة التابعة لجوجل قبل أي منصة أخرى"، وهي ألعاب: "Lost Words: Beyond the Page"، ولعبة "Stacks on Stacks) on Stacks)"، ولعبة "Spitlings".
وبحسب موقع TOI الهندي؛ فإن اللعبتين الأخريين هما Serious Sam Collection، ولعبة Panzer Dragoon: Remake.
وبالإضافة إلى الألعاب الجديدة، قامت جوجل أيضًا بالإعلان هذا الأسبوع عن أنها بدأت في طرح دعم 4K بهدوء لمتصفح كروم، كما كشفت الشركة في وقت سابق أنها ستضيف أكثر من 120 لعبة إلى خدمة الألعاب القائمة على الاشتراك "ستاديا" هذا العام.
مع وجود أكثر من 10 ألعاب في النصف الأول من هذا العام وحده، والتي ستكون متاحة فقط على الملاعب عند إطلاقها، كما أصدرت الشركة مؤخرًا أحدث مجموعة من الألعاب التي وعدت بها لعام 2019، بما في ذلك Borderlands 3 وDragon Ball Xenoverse 2؛ في حين أن Ghost Recon Breakpoint ستصل قريبًا.
ووفق ما نقلته "اليوم السابع" المصرية؛ فعلى جانب آخر كشفت شركة جوجل أن نظام حماية البرامج الضارة الخاص بها Play protect، نجح في حظر أكثر من 1.9 مليار عملية تثبيت لتطبيقات ضارة في عام 2019، وزاد العدد عن العام الماضي، وهذا يعني أن جوجل Play Protect أصبح أفضل في اكتشاف البرامج الضارة وإيقافها، ففي العام الماضي أصدرت جوجل سياسة جديدة لمنع التطبيقات من الوصول غير الضروري إلى البيانات الحساسة للرسائل القصيرة وسجل المكالمات.
17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
08:37 AM
الشركة بدأت في طرح دعم 4K بهدوء لمتصفح كروم
أعلنت شركة جوجل، أن خمس ألعاب جديدة محددة ستصل إلى خدمة الألعاب السحابية Stadia في الأشهر المقبلة، ومن بين الألعاب الخمسة هناك ثلاث "موجودة لأول مرة على المنصة التابعة لجوجل قبل أي منصة أخرى"، وهي ألعاب: "Lost Words: Beyond the Page"، ولعبة "Stacks on Stacks) on Stacks)"، ولعبة "Spitlings".
وبحسب موقع TOI الهندي؛ فإن اللعبتين الأخريين هما Serious Sam Collection، ولعبة Panzer Dragoon: Remake.
وبالإضافة إلى الألعاب الجديدة، قامت جوجل أيضًا بالإعلان هذا الأسبوع عن أنها بدأت في طرح دعم 4K بهدوء لمتصفح كروم، كما كشفت الشركة في وقت سابق أنها ستضيف أكثر من 120 لعبة إلى خدمة الألعاب القائمة على الاشتراك "ستاديا" هذا العام.
مع وجود أكثر من 10 ألعاب في النصف الأول من هذا العام وحده، والتي ستكون متاحة فقط على الملاعب عند إطلاقها، كما أصدرت الشركة مؤخرًا أحدث مجموعة من الألعاب التي وعدت بها لعام 2019، بما في ذلك Borderlands 3 وDragon Ball Xenoverse 2؛ في حين أن Ghost Recon Breakpoint ستصل قريبًا.
ووفق ما نقلته "اليوم السابع" المصرية؛ فعلى جانب آخر كشفت شركة جوجل أن نظام حماية البرامج الضارة الخاص بها Play protect، نجح في حظر أكثر من 1.9 مليار عملية تثبيت لتطبيقات ضارة في عام 2019، وزاد العدد عن العام الماضي، وهذا يعني أن جوجل Play Protect أصبح أفضل في اكتشاف البرامج الضارة وإيقافها، ففي العام الماضي أصدرت جوجل سياسة جديدة لمنع التطبيقات من الوصول غير الضروري إلى البيانات الحساسة للرسائل القصيرة وسجل المكالمات.
، "جوجل" تعلن عن 5 ألعاب جديدة لمنصة Stadia ،
المصدر : الخليج 365
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