، العثور على جثث 5 أشخاص تعرضوا للخطف من قِبَل مجهولين في شمال بوركينا فاسو ،

محمد بن مسعود - الدمام - عثرت السلطات في بوركينا فاسو، على جثث خمسة أشخاص كانوا قد تعرضوا يوم الثلاثاء الماضي للخطف من قِبَل مسحلين مجهولين في شمال البلاد.

وذكر حاكم منطقة الساحل في بوركينا فاسو الكولونيل سالفو كابوريه في بيان أمس: إن مجموعة مسلحة اقتحمت ليلة الثلاثاء الماضي مدينة "سيبا" في إقليم "ياهغا" وهاجمت منزلين؛ مضيفًا أن الهجوم أدى إلى مقتل شخص واحد في البداية وخطف سبعة أشخاص آخرين، إلى جانب الاستيلاء على آلية ومعدات أخرى.

وقال المسؤول المحلي: إن قوات الدفاع والأمن أطلقت على الفور عمليات بحث أفضت للعثور على اثنين من المخطوفين أحياء؛ ليتم بعدها العثور على جثث بقية المختطفين والبالغ عددهم خمسة أشخاص.

يُذكر أنه منذ 2015م، أسفرت الهجمات المسلحة في بوركينا فاسو عن سقوط أكثر من 700 قتيل ونزوح أكثر من 600 ألف شخص.بوركينا فاسو