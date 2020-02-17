الملك عبدالعزيز و6 من أبناءه في قصر المربع قبل 77 عامًا

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الرياض - علي القحطاني - ظهر الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، في صورة تاريخية، بصحبة 6 من أبناءه. والتقطت الصورة، في عام 1943 م -1362هـ، في قصر المربع بالرياض، بعدسة المصور الأمريكي روبرت لاندري. Advertisements ونشرت الصورة في مجلة «لايف» الأمريكية، وهي أشهر مجلة في العالم في أربعينيات القرن الماضي، بعد إجراء أول لقاء رسمي مع الملك رحمه الله في مطبوعة غربية، بعنوان «ابن سعود..ملك السعودية..ملك صنع مملكة».

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