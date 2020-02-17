شكرا لمتابعة خبر عن استشاري يضع نفسه في ورطة بعد الإعلان عن عمليات مجانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - وضع استشاري في مجال السمنة، نفسه في ورطة، بعد الإعلان عبر حسابه بموقع «تويتر»، عن تنازله من قيمة حصته في العيادات الخاصة للسمنة.
واتهم المستشار القانوني علي آل حطاب، الاستشاري بالترويج لنفسه عن طريق تخفيض أسعار عمليات السمنة للمحتاجين.
وأكد آل حطاب أنه لديه حكما نهائيا، ضد الاستشاري نفسه، صادرا من اللجنة الطبية الشرعية في قضية عرفت «بضحية التكميم»، مستنكرا تغليف المصلحة الربحية بغلاف العمل الخيري.
كانت هذه تفاصيل خبر استشاري يضع نفسه في ورطة بعد الإعلان عن عمليات مجانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.