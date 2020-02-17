شكرا لمتابعة خبر عن الهلال الأحمر: لا إصابات بالبرج المشتعل شمال الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل عدم تسجيل أي حالة طارئة سواء مرضية أو اصابة في الحريق الذي نشب في أحد المباني الواقعة على طريق الملك فهد بحي العليا.

وقال إن الهلال الأحمر قام بإرسال فرقتين اسعاف منذ نشوب الحريق للتمركز قريبا من موقع الحادث لتكون على أهبة الاستعداد لأي حالة طارئة.

وبقت الفرق حتى انتهاء الحدث وعادة مرة أخرى للمراكز الاسعافية التابعة لها.

Advertisements