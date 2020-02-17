شاهد.. الحرس الوطني يستعرض فنون القتال بفرضيات الاقتحام الجوي بمطار “خشم العان”

نفَّذ لواء الأمن الخاص الأول بوزارة الحرس الوطني، ولواء طيران الحرس الوطني الأول، تمرينًا أمنيًّا مشتركًا بمطار خشم العان. وتفصيلاً، استعرضت الصور ومقطع الفيديو فنون القتال من خلال فرضيات الاقتحام الجوي والاستطلاع بطائرات AH-61، والإنزال الجوي، والهبوط، التي نفَّذها أبطال الحرس الوطني بكل احترافية ودقة فوق المباني بطائرات البلاك هوك، إضافة إلى تقديم الدعم والإسناد بطائرات الأباتشي.
وشهدت الأيام الماضية برامج عدة، أكدت الجاهزية بأعلى مستوياتها في ظل ما يتمتع به جميع المشاركين من روح معنوية عالية لتنفيذ التمرين بجد وإتقان، وفق توجيهات ومتابعة من وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، الذي يحرص دائمًا على العمل بتطوير الوزارة تماشيًا مع جميع الخطط المستقبلية للمملكة العربية السعودية.
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