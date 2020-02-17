في موقف نادر، كشفت مصادر تفاصيله، قام الشيخ بدر بن محمد السلطان من مدينة سكاكا بمنطقة الجوف بإعادة أرض مزرعة لأصحابها الورثة، بعدما تم الاتفاق على البيع والإفراغ، حال علمه أن عليها تثمينًا، يُقدَّر بتسعة ملايين ومائة وأربعة وثلاثين ألف ريال من وزارة النقل، وذلك بعد الاتفاق على البيع بأيام.
وفي التفاصيل، أوضح وكيل الورثة سلطان البيالي وفقًا لـ”سبق” أن لديهم مزرعة قاموا بعرضها للبيع، ورغب أحد المواطنين، وهو الشيخ بدر بن محمد السلطان، بشراء المزرعة؛ فاتفقنا معه على البيع والإفراغ له، وتم ذلك. وأضاف “البيالي”: بعد أيام تبين لـ”السلطان” أنه يوجد تثمين لأرض المزرعة؛ فاتصل بي، وبيَّن لنا أن المزرعة عليها “تثمين”، وطلب أن تعود الأرض للورثة؛ ليستفيدوا من “التثمين”، وهذا ما حصل بالفعل. مقدمًا شكره لـ”السلطان”، وواصفًا موقفه بـ”النادر والنبيل” بحسب صحيفة “سبق”.
كانت هذه تفاصيل خبر موقف نادر.. مواطن بالجوف يعيد أرضًا لورثة بعد علمه بتثمينها بـ9 ملايين ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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