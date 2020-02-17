استقبلت مستشفيات السعودية اليوم عدد من المصابين من محافظة الجوف اليمنية، بعد أن أعلن التحالف عن سقوط إحدى طائراته مقاتلة من نوع التورنيدو، وأن هناك احتمالية لوقوع أضرارا جانبية بين المدنيين.
وتأتي هذه المبادره الانسانية من التزام التحالف بدوره الانساني في التعامل مع الحوادث العرضيه والحالات الانسانيه. وكان التحالف أعلن أمس عن القيام بعمليات بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط طائرة التورنيدو.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور : وصول جرحى من الجوف اليمنية إلى مستشفيات السعودية بعد سقوط طائرة التحالف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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