حالة الطقس المتوقعة ليوم الاثنين في المملكة

︎ : . يتوقع بمشيئة الله تعالى تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، حائل، المدينة المنورة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والاجزاء الغربية من منطقة الرياض. كذلك على منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها. بينما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة





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