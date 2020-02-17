ثقافي / "كيف تحمي نفسك من الجرائم المعلوماتية" حلقة عمل بمدينة السيح غدا



السيح 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

تنظم لجنة المحاميين بغرفة الخرج غدا ، حلقة عمل بعنوان ( كيف تحمي نفسك من الجرائم المعلوماتية ) ، وذلك في مسرح مبنى الغرفة الجديد على طريق الملك عبدالله بمدينة السيح .

وتتناول حلقة العمل التي ينفذها المستشار القانوني فهد بن إبراهيم السلجه أهم المفاهيم القانونية المتعلقة بالجرائم المعلوماتية، وتشتمل على عدة محاور منها التعريف بالجريمة المعلوماتية ، وخصائص وصور الجريمة المعلوماتية، ونظام مكافحة الجريمة المعلوماتية ، وكيف نحمي انفسنا من الجرائم المعلوماتية، والسوابق القضائية في الجرائم المعلوماتية.

وتأتي حلقة العمل ضمن سلسلة البرامج التي تقيمها غرفة الخرج الهادفة إلى إثراء المعرفة.

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07:40ت م

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