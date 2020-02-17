سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على تصريحات رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج خلال مشاركته إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية 2020 في ليبيا، مؤكدًا مساهمة حكومة الوفاق بعشرة ملايين دولار في الخطة لهذا العام، موضحا ضرورة تضافر الجهود لمساعدة الآلاف من الأسر النازحة بسبب الحرب والأكثر تضررا، محذرا من مغبة استمرار إغلاق النفط,

وأشارت إلى احتفال الشعب الليبي اليوم بالذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير وسط انقسامات داخلية وخارجية على إنهاء الأزمة، مشيرة إلى تواصل معاناة المدنيين جراء الحرب الأهلية مع تدني الخدمات في كافة المرافق سواء في الكهرباء والمرافق الصحية والتعليمية والبنية التحتية ، مع الانهيار الاقتصادي بسبب الفساد الإداري في شتى المصالح.

وتناولت تأكيد رئيس مجلس النواب عقيله صالح أن البرلمان سيشارك في المسار السياسي بجنيف، الذي تنطلق أعماله أواخر الشهر الحالي، مفيدا أنه من المقرر أن يتم اختيار اللجنة الممثلة لمجلس النواب من داخل المجلس، لافتا النظر إلى أن اللجنة لن توقع على أي اتفاق إلا بعد العودة للمجلس.

وتطرقت إلى تصريحات نائبة المبعوث الأممي لدى ليبيا ستيفاني ويليامز أن إنجازا جرى تحقيقه على المسارين الاقتصادي والعسكري، ضمن مسارات الأمم المتحدة الثلاثة لحل الأزمة الليبية والمنبثقة عن مؤتمر برلين، مشيرة إلى أن هناك لقاءات في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة.

وبينت دعوة وزير الخارجية المصري سامح شكري بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي الليبي ليشمل تمثيل كل أطياف الشعب الليبي، وإعادة الشرعية للمؤسسات في ليبيا، محذرا من محاولات بعض التيارات السيطرة على مجريات اجتماعات اللجنة السياسية المُزمع عقدها بجنيف في السادس والعشرين من فبراير الجاري.

وعرجت صحف ليبيا على تأكيد المشاركين في مؤتمر ميونخ حول ليبيا على ضرورة الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين، مشددين على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في البلاد التي مزقتها الحرب منذ سنوات، وحظر الأسلحة، كما تم مناقشة الخروقات الأخيرة لوقف النار وحظر السلاح لاسيما في العاصمة طرابلس التي شهدت خلال الأيام الماضية تجددا للاشتباكات.

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