شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الداعية الغامدي: العلمانية ليست كفرًا وليس هناك مبررًا لمهاجمته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رآ الداعية الباحث الشرعي أحمد بن قاسم الغامدي، أن العلمانية ليست كفراً، وأنها آلية تحفظ حقوق المواطن دون المساس له بدينه.

وقال الغامدي، خلال لقاءه ببرنامج اتجاهات، إن العلمانية وسيلة لتنظيم حقوق المواطنين. وليس هناك مبرر لمهاجمتها.

وأشار الداعية إلى أن العلمانية تعرضت للتشويه والهجوم من بعض الفئات.