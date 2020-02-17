شكرا لمتابعة خبر عن الإطاحة بشابين استعرضا تعاطيهما الحشيش في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجحت الأجهزة الأمنية في محافظة جدة، في الإطاحة بشابين ظهرا في مقطع فيديو متداول، يستعرضان بتعاطيهم الحشيش داخل مركبة. ورصدت الأجهزة الأمنية المقطع، الذي استعرض فيه الشابان امتلاكهما الحشيش، وملاحقة مركبة أمنية وتصويرها. وكان الشابان قد تعمدا تصوير دوريتين أمنيتين كانتا متوقفتين بجوار أحد المجمعات التجارية غربي المحافظة.

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