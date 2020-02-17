شكرا لمتابعة خبر عن قاض يعيد أرضًا تم تثمينها بالملايين لأيتام بعدما اشتراها بـ 250 ألف: «هم أحق» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في موقف نبيل، أعاد الشيخ بدر بن محمد السلطان القاضي في محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف، أرضًا زراعية، كان قد اشتراها من أيتام. وتفصيلا، اشترى القاضي الأرض الزراعية بقيمة 250 الف ريال من أيتام، وبعد عدة أيام تم تثمينها له بأكثر من 9 مليون ريال لتنفيذ طريق. Advertisements وقام الشيخ بدر بن محمد السلطان بإرجاع الأرض للأيتام وهو يقول: «هم أحق مني بالتثمين».

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