شكرا لمتابعة خبر عن التعليم : الخميس المقبل آخر موعد للتقديم على ‫حركة النقل الخارجي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حددت وزارة التعليم يوم الخميس المقبل آخر موعد للتقديم على ‫حركة النقل الخارجي لهذا العام. ودعت الإدارات التعليمية المعلمين والمعلمات إلى تحديث بياناتهم وإدخال الرغبات قبل انتهاء المهلة. يذكر أن الوزارة أعلنت، في وقت سابق، أن إعلان نتيجة حركة النقل الخارجي ستكون في يوم 9 شعبان المقبل، على أن يتاح الاعتراض على النتيجة إلكترونياً خلال الفترةمن9 إلى 18 شعبان، في حين يتم فتح النظام لإدخال الرغبات في إدارات التعليم للمنقولين خارجيًّا خلال الفترة من 26 إلى 30 شعبان.

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