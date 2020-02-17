شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 25 مخالفة صحية وإغلاق مطعمين في بارق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ضبطت بلدية محافظة بارق عدد من المخالفات خلال جولات رقابية مسائية على المطاعم والبوفيهات وصوالين الحلاقة.

وأسفرت الجولات، التى تم تنفيذها على أكثر من 80 محلاً، عن رصد 25 مخالفة صحية، بالإضافة إلى إغلاق ثلاث بوفيهات، وصالونين حلاقة، ومطعمين.

وأكدت البلدية أن هذه الجولات تأتي بهدف الحفاظ على الصحة العامة، مشيرة إلى أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.

ونوهت بأنه في حال وجود أي مخالفة صحية يمكن الإبلاغ عنها عن طريق رقم البلاغات 940، وسيتم الاستجابة بشكل فوري.