بالفيديو والصور.. «مدني الرياض» يُسيطر على حريق في مبنى إداري على طريق الملك فهد

شب حريق هائل، اليوم الأحد في مبنى إداري يقع على طريق الملك فهد بالرياض، وقد تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماده.

وقد أظهر فيديو متداول أن الحريق نشب في جزء من التكسية الخارجية لمبنى إداري غير مأهول على طريق الملك فهد، وتم إخماده من قبل الدفاع المدني، ولا وجود لخسائر بشرية.

وعبر صفحته الرسمية على «تويتر»، قال الدفاع المدني إن «مدني الرياض»، أخمد حريقًا اندلع في أجزاء من واجهة مبنى إداري متعدد الأدوار على طريق الملك فهد، دون أي إصابات.

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