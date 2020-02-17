فيديوجراف.. الزكاة والدخل تحدد توقيت رفع إقرارات «ضرائب الاستقطاع»

حدَّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل توقيتات رفع إقرارات ضريبة الاستقطاع، مؤكدةً أهمية تقديم الإقرار خلال 10 أيام من انتهاء الشهر السابق على سداد المستحقات. أما بالنسبة إلى شركات الأشخاص فيتم تقديم الإقرار خلال 60 يومًا من انتهاء السنة المالية.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قامت الهيئة بنشر «فيديوجراف» قالت فيه: «بعدما يتم دفع المبالغ لكل مقيم، فإن كل منشأة مطالبة برفع إقرار ضريبة الاستقطاع خلال عشرة أيام من انتهاء الشهر السابق على سداد تلك المستحقات»، موضحةً: «يعني مثلًا لنفرض أن الشركة غير المقيمة قدمت لك خدمة، ودفعت عليها خلال شهر يناير، فكل ما عليك فعله، أن تقوم خلال 10 أيام من شهر فبراير برفع إقرارك الضريبي، وعليك أيضًا أن تقدم معلومات بكل عمليات الاستقطاع للسنة المالية كاملةً، خلال 120 يومًا من انتهاء السنة المالية».

وأضافت الهيئة: «إذا كانت شركتك شركة أشخاص، فعليك تقديم إقرار ضريبة الاستقطاع خلال 60 يومًا من انتهاء السنة المالية»، لافتةً إلى أن تلك الإقرارات نموذج موجود في البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للزكاة والدخل، وهي مجموعة بيانات مالية يجب عليك تعبئتها.

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