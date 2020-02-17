السعودية اليوم / الأمم المتحدة: مقتل 22 قرويا بينهم 14 طفلا في الكاميرون



ليبرفيل 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م الفرنسية

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الكاميرون الأحد أن 22 قرويا، بينهم 14 طفلا، قتلوا الجمعة على يد مسلحين في المنطقة الناطقة بالإنكليزية في شمال غرب البلاد.

وقال رئيس المكتب الأممي في إقليمي الشمال الغربي والجنوب الغربي في الكاميرون جيمس نونان:" إن مسلحين ارتكبوا المجزرة الجمعة في إقليم الشمال الغربي، موطن الأقلية الناطقة بالإنكليزية حيث يقاتل متمردون الحكومة المركزية منذ ثلاث سنوات".

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