السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 1,765 حالة وفاة



بكين 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واس

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 1,765 حالة وفاة، بعد وفاة 100 شخص في مقاطعة هوباي الأكثر تضررا من هذا الوباء وحيث ظهر الفيروس لأول مرة.

وأفادت اللجنة الصحية الوطنية في المقاطعة في تقريرها اليومي بتسجيل 1,933 إصابة جديدة الاثنين، ما يضع حدا لانخفاض سُجل على مدى الأيام الثلاثة الماضية في عدد الإصابات الجديدة.

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