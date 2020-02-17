شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يترأس اجتماع مجلس المنطقة غدا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين مجلس المنطقة المكلف م. بندر السبيعي، أن المجلس سيناقش المشروعات التنموية المعتمدة للمنطقة الشرقية ومحافظاتها ضمن موازنة العام المالي الحالي 1441-1442هـ، والموضوعات التي درستها اللجان التابعة للمجلس، وما خرجت به من توصيات لمناقشتها واعتمادها.
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