الارشيف / اخبار السعوديه

أمير الشرقية يترأس اجتماع مجلس المنطقة غدا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يترأس اجتماع مجلس المنطقة غدا والان نبدء بالتفاصيل

يترأس صاحب السمو الملكي، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة، غدا الثلاثاء اجتماع مجلس المنطقة الثاني عشر لدور الانعقاد السابع، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان الإمارة.

وأوضح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين مجلس المنطقة المكلف م. بندر السبيعي، أن المجلس سيناقش المشروعات التنموية المعتمدة للمنطقة الشرقية ومحافظاتها ضمن موازنة العام المالي الحالي 1441-1442هـ، والموضوعات التي درستها اللجان التابعة للمجلس، وما خرجت به من توصيات لمناقشتها واعتمادها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير الشرقية يترأس اجتماع مجلس المنطقة غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا