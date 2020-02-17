شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يترأس اجتماع مجلس المنطقة غدا والان نبدء بالتفاصيل

يترأس صاحب السمو الملكي، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة، غدا الثلاثاء اجتماع مجلس المنطقة الثاني عشر لدور الانعقاد السابع، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان الإمارة.

وأوضح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين مجلس المنطقة المكلف م. بندر السبيعي، أن المجلس سيناقش المشروعات التنموية المعتمدة للمنطقة الشرقية ومحافظاتها ضمن موازنة العام المالي الحالي 1441-1442هـ، والموضوعات التي درستها اللجان التابعة للمجلس، وما خرجت به من توصيات لمناقشتها واعتمادها.