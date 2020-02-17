شكرا لقرائتكم خبر عن 2750 زهرة و680 شجرة في مدارس القطيف والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية محافظة القطيف ممثلة بإدارة الحدائق والتشجير بزراعة أكثر من 2750 زهرة و680 شجرة في مدارس مختلفة في محافظة القطيف، بمشاركة عدد من الطلاب ومنسوبي إدارة التعليم، ضمن مبادرة «شرقية خضراء»، التي أطلقتها أمانة المنطقة الشرقية، كما تأتي أيضا ضمن الشراكة المجتمعية.

وقال رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني: إن البلدية وضمن مبادرة «شرقية خضراء» ومسؤولية البلدية المجتمعية وأهمية تعزيز الوعي بالزراعة قامت بتعريف الطلاب والطالبات على طرق زراعة الأشجار وأهمية المحافظة عليها، وذلك من خلال برنامج لنشر ثقافة وسلوك المحافظة على الحدائق والأماكن العامة نظيفة وعدم العبث بها، وأهمية المحافظة على الشجرة والمحافظة عليها، مشيرا إلى أن ذلك يأتي أيضا في إطار أهمية التشجير.