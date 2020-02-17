شكرا لقرائتكم خبر عن 2750 زهرة و680 شجرة في مدارس القطيف والان نبدء بالتفاصيل
وقال رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني: إن البلدية وضمن مبادرة «شرقية خضراء» ومسؤولية البلدية المجتمعية وأهمية تعزيز الوعي بالزراعة قامت بتعريف الطلاب والطالبات على طرق زراعة الأشجار وأهمية المحافظة عليها، وذلك من خلال برنامج لنشر ثقافة وسلوك المحافظة على الحدائق والأماكن العامة نظيفة وعدم العبث بها، وأهمية المحافظة على الشجرة والمحافظة عليها، مشيرا إلى أن ذلك يأتي أيضا في إطار أهمية التشجير.
كانت هذه تفاصيل خبر 2750 زهرة و680 شجرة في مدارس القطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.