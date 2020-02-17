شكرا لقرائتكم خبر عن 4 موضوعات على طاولة ملتقى نظم المعلومات الجغرافية والان نبدء بالتفاصيل

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الملتقى الوطني لنظم المعلومات الجغرافية الرابع عشر بالمملكة، الذي يعد الحدث الأكبر من نوعه في منطقة الخليج والمنطقة العربية، ويعتبر ثاني أكبر حدث عالمي بعد «مؤتمر سنتياغو بأمريكا» متخصص في مجال نظم المعلومات الجغرافية، وذلك خلال الفترة من 16 - 18 مارس القادم في أحد فنادق الدمام بحضور مسؤولين حكوميين ومتحدثين رئيسيين من رؤساء هيئات وشركات ذات علاقة بنظم المعلومات.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للملتقى وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع د. عبدالله القاضي أن الاهتمام والرعاية الكبيرين من قبل إمارة المنطقة الشرقية للملتقى منذ بدايته كان لهما الأثر الكبير في نجاحه وتميزه طول تلك السنوات منذ عام 1426 إلى عام 1441هـ، مبينا أنه سيبحث 4 موضوعات مرتبطة بنظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها وهي «المسؤولية المجتمعية، المصادر الاقتصادية، الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وإدارة المخاطر».