شكرا لقرائتكم خبر عن 4 موضوعات على طاولة ملتقى نظم المعلومات الجغرافية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للملتقى وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع د. عبدالله القاضي أن الاهتمام والرعاية الكبيرين من قبل إمارة المنطقة الشرقية للملتقى منذ بدايته كان لهما الأثر الكبير في نجاحه وتميزه طول تلك السنوات منذ عام 1426 إلى عام 1441هـ، مبينا أنه سيبحث 4 موضوعات مرتبطة بنظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها وهي «المسؤولية المجتمعية، المصادر الاقتصادية، الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وإدارة المخاطر».
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