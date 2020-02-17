شكرا لقرائتكم خبر عن تثقيف بيئي لطلاب المدارس في «تعلم معنا» والان نبدء بالتفاصيل
ويهدف إلى التثقيف البيئي وحماية الشواطئ البحرية والتعرف على الأحياء البحرية وتصحيح سلوكيات الأفراد البيئية في جميع المجالات المختلفة، وتخللت البرنامج عدة زيارات بدأت بمعرض الثروة السمكية وشاطئ الجبيل وانتهت بمتنزه حديقة السلام، وذلك للمشاركة في حملات تنظيف الشواطئ وتشجير المرافق العامة والتي تساهم في زيادة الغطاء النباتي.
وشدد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، على ضرورة الشراكة المجتمعية بين كافة الجهات بالمحافظة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وأن تكون مدن ومحافظات المنطقة الشرقية مثلا للبيئة السليمة.
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