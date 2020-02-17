شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يشدد على تطوير ابتكارات تواكب تقدم الكهرباء عالميا والان نبدء بالتفاصيل

شدد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على أهمية العمل لتطوير ابتكارات وخدمات تواكب التقدم التقني الذي يشهده العالم في تقديم الخدمات الكهربائية، والحرص على التواصل الفعال مع مختلف شرائح المشتركين، والاستجابة للبلاغات حول الخدمة والمرافق الكهربائية مع أهمية مواصلة العمل لتفعيل جوانب المسؤولية الاجتماعية في أعمال شركة الكهرباء، والإسهام الفاعل في تحقيق مفهوم جودة الحياة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه بديوان الإمارة أمس، وكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء د. نايف العبادي، يرافقه الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء السعودية فهد السديري.

ونوه سموه بما توليه حكومة المملكة منذ نشأتها لتطوير قطاع الكهرباء، باعتبارها خدمة أساسية، وسعيها المستمر لتوفير خدمة كهربائية منتظمة وشاملة لمختلف المناطق والمحافظات والمدن، وصولا إلى العهد الزاهر الميمون لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - يحفظهما الله- اللذين حرصا على الاستثمار الأمثل لموارد الطاقة في المملكة، عبر رؤية المملكة 2030، والتي تستهدف توفير مصادر للطاقة البديلة والنظيفة، وترشيد الاستهلاك، والاستفادة المثلى من أصول الشركات الرئيسية، عبر تنويع الخدمات، مبينا أن المشروعات التي تنفذها الشركة في المنطقة، وخططها للتوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية ستسهم بمشيئة الله في رفع كفاءة وقدرة محطات الإنتاج والتحويل في المنطقة على مواكبة الطلب المتزايد على الخدمة، متمنيا سموه للشركة ومنسوبيها التوفيق.

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وقد اطلع سموه على نبذة عن المشروعات التي تنفذها الشركة في المنطقة الشرقية، شملت محطات زيادة القدرة الإنتاجية، ومحطات التحويل، بالإضافة إلى توسيع شبكات التوزيع، ومشروع العدادات الذكية، وغيرها من مشروعات الشركة في المنطقة.

من جانبه عبر وكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء د. نايف العبادي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته الكريمة، مبينا أن الوزارة تعمل على تنظيم وتطوير قطاع الكهرباء، وتطوير مصادر الطاقة البديلة، وفق ما رسمته رؤية المملكة الطموح، مبينا حرص وزارة الطاقة على تحقيق المستهدفات المناطة بها، ورفع كفاءة قطاع الكهرباء.

كما عبر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء م. فهد السديري عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على دعمه المتواصل الكريم لمشروعات الشركة، ومتابعته لشؤونها في المنطقة، وتحفيزه للشركة ومنسوبيها لبذل المزيد، ومواصلة العمل لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة - يحفظها الله- لقطاع الكهرباء، مشيرا إلى أن المنطقة الشرقية تمثل أهمية لعمليات الشركة، نظرا لوجود عدد من المشروعات الكهربائية ومشروعات الشركات التابعة، ومن ضمنها شبكة الربط الخليجي الكهربائي، معربا عن شكره باسمه وباسم منسوبي الشركة على ما تفضل به سموه من كلمات توجيهية ومحفزة لبذل المزيد.